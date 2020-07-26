Лунин оценил соперничество с Пятовым в сборной Украины

Вратарь Реала Андрей Лунин с уважением относится к своему конкуренту из лагеря Шахтера.

"Конкуренция с Пятовым в сборной Украины? Я получаю удовольствие, когда приезжаю в национальную команду. Андрей Пятов – большой профессионал как на поле, так и за его пределами", – рассказал Лунин для ТК Футбол.

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Напомним, в течение многих лет неизменно первым номером в воротах "сине-желтых" является именно Андрей Пятов.

Нынешний сезон Лунин провел в Овьедо на правах аренды. Украинец сыграл в 20-ти матчах Сегунды, где пропустил 20 голов.

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