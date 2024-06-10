"Как я себя чувствую в условиях конкуренции? Конкуренция помогает расти, развиваться, становиться лучшим. Уже прошел клубный сезон, мы сделали все, что могли. Поэтому выбор за главным тренером.

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Есть ли ощущение, что я стартую на Евро? Я думаю, что все предматчевые волнения начнутся ближе к первой игре на турнире. А пока что у нас есть завтрашний матч, следует хорошо подготовиться к нему. Надо показать хорошую игру, получить положительный результат, поскольку готовиться к официальным поединкам всегда легче и лучше с хорошим настроением после победы. Поэтому впереди товарищеская игра, а дальше у нас останется несколько дней на подготовку", – цитирует Лунина УАФ.

Напомним, что первый матч сборной Украины на Евро-2024 состоится 17 июня против сборной Румынии.

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