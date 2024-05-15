Накануне Реал в рамках чемпионата Испании одержал очередную победу, разбив Алавес. Украинский голкипер Андрей Лунин снова остался в запасе, уступив место Тибо Куртуа, которого Карло Анчелотти активно наигрывает перед финалом Лиги чемпионов. Бельгиец, несмотря на разгромный счет, имел немало работы в матче, осуществив 10 сейвов.

Очередная победа Реала без Лунина в видеообзоре матча с Алавесом – 5:0

"Я поражен игрой Куртуа сегодня. Тибо достаточно большой и он занимает много места в воротах, что помогает вытаскивать такие удары", – цитирует Лунина Defensa Central.

Напомним, сейчас эксперты ломают копья относительно того, кто должен сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии – сверхопытный Куртуа или Лунин, который достойно заменил бельгийца и стал соавтором нынешних достижений мадридцев.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на Уэмбли. Реал поборется за трофей с Боруссией Д.

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