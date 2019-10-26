Лунин обладает лучшими качествами и Шовковского, и Пятова, – Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук сравнил достижения двух главных вратарей в истории национальной сборной Украины.

"Андрей Пятов сыграл за сборную 92 матча и сравнялся по этому показателю с Александром Шовковским. Шовковского и Пятова трудно сравнивать. Каждый из них является символом определенной эпохи. Фактически, в сборной за все 28 лет независимости играли только эти двое. И все 28 лет они не имели настоящей конкуренции.

Пятов – лучший голкипер отбора на Евро-2020 по версии InStat

Сейчас растет третий голкипер – Андрей Лунин, который принадлежит Реалу. Он имеет наилучшие качества и Шовковского, и Пятова. И тоже, судя по всему, у него не будет конкуренции. Получается так, что Пятов набирался опыта, сидя на скамье за Шовковским, а Лунин – сидя за Пятовым. И это хорошо, потому что означает, что хотя бы на вратарскую позицию нам не надо приглашать натурализованных бразильцев.

Шовковский благодарен судьбе за пропущенный гол от Словении в отборе к Евро-2000

Если сравнивать Шовковского и Пятова, небольшое преимущество все же отдам Александру. У обоих карьеры похожи – на пике играли только за один клуб, оба имели комфортные условия в сборной, потому что не чувствовали конкуренции. Оба могли допустить вопиющую ошибку. Пока Пятов ошибается только в клубе, а Александр имеет результативную ошибку в сборной.

Пятов сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины

Однако у Шовковского есть матчи, где он практически в одиночку дважды вытащил свои команды. Это игра со Швейцарией в 1/8 Кубка мира-2006 и поединок со Спартой в квалификации Лиги чемпионов 1998/99. У Андрея успехи локальные – отражены пенальти в ходе отборочных турниров и звание лучшего игрока матча. Возможно, Пятов сумеет превзойти своего тренера в сборной по результатам. Если достигнем успеха на Евро, преимущество перейдет к Андрею", – цитирует Федорчука Gazeta.ua.

Сборная Украины поднялась на три позиции в обновленном рейтинге ФИФА