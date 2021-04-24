Голкипер Реала Андрей Лунин рассказал, почему его переход в Леганес на правах аренды не помог адаптироваться в чемпионате Испании.

"Ошибка была в том, что пошел в Леганес. Сначала надо было идти в условный Овьедо. Сегунда и Чемпионшип – лучшие перволиговые соревнования в мире.

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Это было бы более разумно и правильно как в плане адаптации к стране, так и в плане больших возможностей играть. Там, думаю, было бы больше доверия", – пояснил Лунин в интервью BurBuzz.

Напомним, Лунин перебрался в Реал из Зари летом 2018 и трижды отправлялся в аренду в Испании – в Вальядолид, Леганес и Овьедо. Впрочем, получить регулярную игровую практику удалось только в последнем. В составе Леганеса украинец сыграл в 7 матчах, пропустив 7 голов и трижды удержав свои ворота "сухими".

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