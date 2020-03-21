Лунин объяснил, как трансфер в Реал повлиял на его популярность

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал рост популярности после перехода в мадридский клуб.

"До перехода в Реал у меня было 5-7 тысяч подписчиков в Instagram. Первые три дня после перехода был большой рост, затем понемногу. На первом сборе мне Хулен Лопетеги дал сыграть нормально. Я выходил практически в каждом матче, не играл только с Ромой.

"Трансфер Лунина в Реал длился 2 года", – Смалийчук раскрыл резонансные детали переговоров и критично оценил роль Шаблия

А так во всех матчах сыграл где-то тайм, 30 минут на Бернабеу 20 минут против Милана. Поэтому понемногу подписывались. Теперь у меня 277 тысяч подписчиков. Но, для сравнения, приходят молодые бразильцы – у них по 3-5 млн. За неделю с миллиона на 3. А у меня с 5 тысяч на 270. Разница – миллионы и тысячи. Приятно, что следят. Возможно, бразильская натура так играет, не знаю", – рассказал Лунин в шоу Трендець на YouTube.

Напомним, украинец присоединился к Реалу летом 2018 года, но пока находится в аренде. Зимой 2020-го Андрей присоединился к Овьедо с испанской Сегунды, где регулярно получает игровое время.

Реал определился с судьбой Лунина – на украинца претендует немало команд