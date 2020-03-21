toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Лунин объяснил, как трансфер в Реал повлиял на его популярность

18:41 53 Читати українською
Лунин объяснил, как трансфер в Реал повлиял на его популярность
Андрей Лунин / фото: ФК Реал

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал рост популярности после перехода в мадридский клуб.

"До перехода в Реал у меня было 5-7 тысяч подписчиков в Instagram. Первые три дня после перехода был большой рост, затем понемногу. На первом сборе мне Хулен Лопетеги дал сыграть нормально. Я выходил практически в каждом матче, не играл только с Ромой.

"Трансфер Лунина в Реал длился 2 года", – Смалийчук раскрыл резонансные детали переговоров и критично оценил роль Шаблия

А так во всех матчах сыграл где-то тайм, 30 минут на Бернабеу 20 минут против Милана. Поэтому понемногу подписывались. Теперь у меня 277 тысяч подписчиков. Но, для сравнения, приходят молодые бразильцы – у них по 3-5 млн. За неделю с миллиона на 3. А у меня с 5 тысяч на 270. Разница – миллионы и тысячи. Приятно, что следят. Возможно, бразильская натура так играет, не знаю", – рассказал Лунин в шоу Трендець на YouTube.

Напомним, украинец присоединился к Реалу летом 2018 года, но пока находится в аренде. Зимой 2020-го Андрей присоединился к Овьедо с испанской Сегунды, где регулярно получает игровое время.

Реал определился с судьбой Лунина – на украинца претендует немало команд

blog_ava
"Мне не понравилось отношение в Динамо – что это за цирк?": Глеб признался, почему не перешел в команду Лобановского
08:00
505
Теги
Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
12
мин
Ювентус
21:45
Лечче
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук