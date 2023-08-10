Наваррете ответил на публикацию одного из болельщиков в своём Твиттере. Фанат Реала написал: "А что, если Куртуа не вернётся на свой прежний уровень? Просто нужно довериться Лунину, он станет одним из лучших к моменту возвращения Куртуа. И нам не придётся тратиться ещё на одного вратаря, если он уйдёт".

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"Тяжело об этом говорить, Андрей искренне нравится мне как человек. Но НИКТО в клубе не верит, что Лунин когда-нибудь станет одним из лучших. И для протокола: я тоже. Не думаю, что это вратарь уровня Реала", – ответил Наваррете.