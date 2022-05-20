Лунин не сыграет в последнем матче сезона на Бернабеу – составы и трансляция матча Реала против Бетиса
21:22 - Читати українською
Реал выставил полностью боевой состав на последний матч текущего сезона чемпионата Испании.
Андрей Лунин неплохо проявил себя в предыдущем туре против Кадиса (1:1), но в этот раз был вынужден уступить место Тибо Куртуа.
Состав Реала:
Состав Бетиса:
Реал уже гарантировал себе чемпионство, а Бетис – выступления в Лиге Европы. Впереди у мадридцев финал Лиги чемпионов против Ливерпуля (28 мая).
Поединок Реал – Бетис стартует в 22:00 по киевскому времени. На территории Украины игру транслирует медиасервис MEGOGO. При наличии соответсвующей подписки матч можно смотреть на сайте сервиса.
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