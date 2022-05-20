Андрей Лунин неплохо проявил себя в предыдущем туре против Кадиса (1:1), но в этот раз был вынужден уступить место Тибо Куртуа.

Состав Реала:

Состав Бетиса:

Реал уже гарантировал себе чемпионство, а Бетис – выступления в Лиге Европы. Впереди у мадридцев финал Лиги чемпионов против Ливерпуля (28 мая).

Поединок Реал – Бетис стартует в 22:00 по киевскому времени. На территории Украины игру транслирует медиасервис MEGOGO. При наличии соответсвующей подписки матч можно смотреть на сайте сервиса.

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