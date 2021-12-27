Лука Модрич получил мышечное повреждение в матче против Эйбара, но на этом кадровые проблемы "бланкос" не завершились. Уже через несколько дней вылетел бразилец Родриго, который не поможет чемпионам Испании до весны. Эпидемия травм преследует Реал со старта сезона, спаслись только четверо из обоймы, что насчитывает 24 игрока.

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От мадридского проклятия не пострадали Лунин, Куртуа, Варан и Мэнди. Они были доступны для Зизу во всех матчах текущего сезона. Стоит отметить, что украинец не провел еще ни одной минуты в официальном поединке, поэтому почти не рисковал попасть в лазарет.

Варан сыграл 1800 минут, Мэнди – 1500. Первый пропускал встречу с Уэской, но тогда речь шла об обычной усталости. Наибольшей жертвой всевозможных повреждений остается Эден Азар. Звездный бельгиец появлялся на поле 6 раз.

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