Украинец в начале недели пропустил 2 дня тренировок из-за гриппа с лихорадкой. В среду (29 мая) Лунин приступил к занятиям, но отдельно от команды. Медштаб Реала перестраховался, чтобы 25-летний вратарь случайно не заразил партнеров.

Реал боится реакции Лунина на решение Анчелотти – финал Лиги чемпионов может разрушить планы "сливочных"

Сегодня COPE добило неприятной новостью – Лунин таки не полетит с командой в Лондон. Делегация Реала отправляется сегодня, а голкипер доберется отдельно аж в субботу. Никто не хочет рисковать перед финалом ЛЧ. Матч против Боруссии на Уэмбли состоится уже 1 июня.

Официальный список вызванных игроков не добавил оптимизма. Карло Анчелотти вытащил из молодежки 18-летнего Франа Гонсалеса, и теперь в предварительной заявке Реала четверо голкиперов. Перед финалом одного должны вычеркнуть. Это может быть как раз Лунин, который был одним из главных героев "сливочных" на протяжении плей-офф. О какой-то конкуренции с Куртуа за место в основе трудно даже думать.

️ OFICIAL | Convocatoria del @realmadrid ante el @BVB para la final de la @ChampionsLeague



Todos en la lista



️ @AndreyLunin13 viaja el sábado



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/KRt8D3PYgx — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 30, 2024

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