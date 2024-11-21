"Пока Куртуа был травмирован, мы с ним общались после матчей, иногда даже по телефону сразу после них.

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Мы анализировали игру Андрея для того, чтобы улучшить его. Я делился с ним своей информацией и мыслями, он был заинтересован в улучшении команды. Он был заинтересован анализом и совершенствованием, мы делились целями, которые нужно было поставить. И Лунин не подозревал, что это происходит.

Учитывая его и мое мнение, мы готовили недельную работу Лунина, чтобы улучшить его. Я видел одни вещи, а Тибо – другие", – цитирует Льописа Relevo.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 5 матчей, в которых пропустил 8 голов (в двух играх отстоял на ноль). Куртуа 23 октября получил повреждение приводящей мышцы левой ноги и оправляется от травмы.

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