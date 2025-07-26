Голкипер Реала Андрей Лунин не будет выступать в чемпионате Турции.

Тибо Куртуа даже после смены тренер не потерял своего места в основе Реала. Таким образом, Андрею Лунину можно рассчитывать только на роль дублера бельгийца.

Игроки Реала получили премии за участие в Клубном ЧМ – Лунина и Ко сильно обделили

Летом о судьбе украинца было много слухов, в частности его сватали в Галатасарай. Впрочем, похоже турецкий гранд не работает над трансфером Лунина.

"Мы не вели никаких переговоров с Луниным. Есть много альтернатив, возможно, их будет больше. Мы хотим как можно скорее это окончательно согласовать, мы над этим работаем", – цитирует наставника Галатасарая Окана Бурука Sporx.

К слову, Галатасарай выигрывал 25 раз национальный чемпионат, что является рекордом для турецкой лиги.

Лунина закрыли в золотой клетке – в клубе украинского голкипера спрятался россиянин