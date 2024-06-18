Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин размышляет, где будет продолжать клубную карьеру после завершения Евро-2024.

Окружение Лунина не исключает возможный уход из Реала этим летом – это может быть полноценный трансфер, или продолжение карьеры и аренда, сообщает MadridZone.

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Украинец очень интересует лондонский Арсенал. В прошлом сезоне первым номером был Давид Райя, который выступал на правах аренды, поэтому "канониры" активно ищут голкипера, информирует sport.fr. У Лунина же охладели отношения с Карло Анчелотти, который рассчитывает на Тибо Куртуа в статусе первого номера.

Напомним, Андрей Лунин перебрался в Реал шесть лет назад, но по-настоящему проявить себя смог только в прошлом сезоне, когда травму получил Тибо Куртуа. В общем украинский голкипер сыграл за Мадрид 48 матчей во всех турнирах, выиграл 9 трофеев, среди которых две победы в Лиге чемпионов.

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