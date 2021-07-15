Голкипер Реала Андрей Лунин имел возможность снова попробовать свои силы в знакомом клубе.

Как стало известно Футбол 24, Овьедо делал запрос в Реал относительно ситуации 22-летнего украинца.

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Лунин провел в составе "синих" вторую половину сезона 2019/20 и произвел неплохое впечатление. В прошлом сезоне голкипер сыграл за Реал всего один матч, поэтому снова встал вопрос о его будущем. Впрочем, украинец заявил, что хочет остаться на Сантьяго Бернабеу. Переход в Овьедо почти невозможен.

Напомним, контракт вратаря с Реалом рассчитан до лета 2024 года, а нынешняя цена за Transfermarkt составляет 3 млн евро.

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