Вратарь Реала Андрей Лунин стремится получить больше игрового времени и не хочет оставаться в роли запасного еще один сезон.

Агент украинского голкипера Жорже Мендеш уже ищет варианты для дальнейшей карьеры своего клиента, сообщает diario Madridista.

Лунин сконфузился в челлендже Реала – ВИДЕО

Тренер Реала Хаби Алонсо сообщил, что основным голкипером клуба останется Тибо Куртуа, а Лунин будет иметь ограниченные шансы проявить себя, кроме матчей Кубка Испании. Именно это и стало поводом для агента начать переговоры о возможном переходе Лунина в другой клуб.

Несмотря на желание украинца остаться в мадридском клубе, где он имеет контракт до 2030 года, Реал готов рассмотреть варианты его трансфера, если предложат выгодную сделку. Не исключается также вариант с переходом в Саудовскую Аравию, хотя сам Лунин пока не определился с дальнейшим направлением.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей за Реал, в шести из которых сумел сохранить свои ворота "на ноль", пропустив всего 19 голов.

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