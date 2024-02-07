Кепа Аррисабалага настроен взять реванш у украинца и вернуть себе место в старте “сливочных”, информирует Bernabéu Digital.

Тренеры Реала определили преимущество Лунина над Кепой – известно, что повлияло на игру украинца

Баск был очень доволен приглашением от Реала и "железным" местом в старте, которое ему сразу предоставил Анчелотти. Впрочем, собственная травма и уверенные выступления Лунина отбросили Кепу на второстепенную роль. Аррисабалага не теряет надежду, планируя как можно эффективнее использовать остаток времени на Сантьяго Бернабеу.

Даже если Реал не выкупит баска, ему следует показать себя другим клубам перед летним окном. Челси вряд ли будет оставлять у себя Кепу, за которого в свое время заплатил рекордные для вратарей 80 млн евро. Контракт с лондонцами завершается летом 2025 года.

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