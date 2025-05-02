Украинцу в текущем сезоне почти не достается игрового времени. В общем Лунин сыграл лишь в 12 матчах за Реал во всех турнирах. В других случаях Карло Анчелотти предпочитал Тибо Куртуа.

Лунин на пути к уходу из Реала – президент европейского клуба подтвердил интерес к украинцу

Как сообщает defensa central, несмотря на то, что агенту вратаря поступают предложения по трансферу, сам Андрей не спешит принимать свое решение. Лунин хочет дождаться нового тренера, которым вероятнее всего будет Хаби Алонсо, чтобы обсудить с ним свои перспективы в команде.

Напомним, что в сентябре 2024 года украинец продлил свой контракт с Реалом до завершения сезона 2029/30.

К слову, Луниным интересуются Манчестер Сити, Бавария и Галатасарай.

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