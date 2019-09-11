Лунин назвал основные проблемы сборной Украины в товарищеском матче с Нигерией

Голкипер украинской сборной оценил игру команды в спарринге с нигерийцами. В течение матча Лунин не раз спасал партнеров от пропущенного гола.

"Рад, что мне дали сыграть. За предсезонку сыграл 45 минут – это не так много. Спасибо Андрею Николаевичу.

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Стараюсь компенсировать отсутствие игровой практики хорошими тренировками. Работа всегда вознаграждается. Ожидали такой силовой игры. Это африканская команда. Но сегодня они хорошо сыграли, воспользовавшись нашими ошибками.

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Позиционно они ничего не сделали, но очень хорошо выбегали в атаки. Мы часто обрезались в передачах. Каких-то тактических ошибок у нас практически не было", – подытожил Лунин в комментарии Футбол 1.