toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ УКРАИНА U-21 - МАЛЬТА U-21

Лунин назвал основные проблемы сборной Украины в товарищеском матче с Нигерией

01:05 40 Читати українською
Лунин назвал основные проблемы сборной Украины в товарищеском матче с Нигерией
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер украинской сборной оценил игру команды в спарринге с нигерийцами. В течение матча Лунин не раз спасал партнеров от пропущенного гола.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Рад, что мне дали сыграть. За предсезонку сыграл 45 минут – это не так много. Спасибо Андрею Николаевичу.

Украина расписала сумасшедшую ничью с Нигерией в товарищеском матче

Стараюсь компенсировать отсутствие игровой практики хорошими тренировками. Работа всегда вознаграждается. Ожидали такой силовой игры. Это африканская команда. Но сегодня они хорошо сыграли, воспользовавшись нашими ошибками.

Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча

Позиционно они ничего не сделали, но очень хорошо выбегали в атаки. Мы часто обрезались в передачах. Каких-то тактических ошибок у нас практически не было", – подытожил Лунин в комментарии Футбол 1.

blog_ava
Украина – Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча – как это было
10 сентября
7972
Теги
Сборная Украины Украина - Нигерия Украина Украина Андрей Лунин Андрей Лунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
28
мин
Аргентина
05:00
Мексика
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук