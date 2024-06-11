"Я почти всех могу выделить. Например, Цыганков который сезон провел – и забивал, и голевые передачи отдавал. Он ключевой игрок Жироны.

Малиновский назвал самого выносливого игрока сборной Украины – Ранее в Динамо тот имел славу "хрустального"

Мудрик. Все знают, какой он быстрый, техничный, очень опасен в борьбе один на один. Артем Довбик и Роман Яремчук очень опасны в штрафной площади, головой хорошо играют и завершают навесы и прострелы.

У Ярмоленко опыт и его левая нога. Здесь не надо ничего объяснять. У Малиновского самый опасный удар – у него большая сила. Вратари не любят такие удары. Пусть не жалеет чужих голкиперов, а своим дает шанс", – сказал Лунин в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, сборная Украины завершает подготовку к Евро-2024, где на групповом этапе сыграет с Румынией, Словакией и Бельгией.

Сабо составил символическую сборную Украины всех времен, отреагировав на заявление Ярмоленко