Голкипер Реала Андрей Лунин дал понять, что действительно имеет личные дела, из-за которых можно пренебречь Лигой наций.

Сергей Ребров вызвал вратаря на матчи против Албании и Грузии, но сегодня УАФ сообщила, что вместо Лунина в сборную приедет Дмитрий Ризнык. Андрей сослался на семейные обстоятельства.

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Сегодня Реал обыграл Осасуну, Лунин провел полный матч – не пропустил и даже смог отдать результативную передачу. После матча Андрей опубликовал свою рефлексию в соцсетях, из которой можно понять, что скрывается под фразой "семейные обстоятельства".

"Хороший результат. Рад, что сделал ассист. Это для тебя, моя любовь (обращается к жене Анастасии – ред.). Непривычно не видеть тебя на стадионе, но здоровье – самое важное. Я с тобой", – написал Лунин в Instagram.

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