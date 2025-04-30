Лунин на пути к уходу из Реала – президент европейского клуба подтвердил интерес к украинцу
Голкипер Реала Андрей Лунин может сменить клубную прописку.
"Ситуация с Муслерой пока остается неопределенной. Он хочет принять решение относительно своего будущего после завоевания трофеев. Мы обсуждаем эту ситуацию с нашим тренером Оканом Буруком.
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Но если Муслера уйдет, мы получим вратаря уровня Яна Облака или Андрея Лунина. Мы следим за этими вратарями", – приводит слова президента Галатасарая Nefes.
К слову, в нынешнем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 12 матчей, в которых пропустил 19 мячей и четыре раза сохранил свои ворота нетронутыми.
Сейчас Галатасарай занимает первое место в турецкой Суперлиге, набрав 80 баллов. Кроме того, команда вышла в финал Кубка Турции, где встретится с Трабзонспором.
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