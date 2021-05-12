"Приехал президент (Флорентино Перес, – прим.). Тогда я очень нервничал. Мы ходили, разговаривали и в конце концов подписали контракт. Очень нервничал и чувствовал себя некомфортно.

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Это презентация для звезд, для топ-игроков. Это было что-то потрясающее и незабываемое. Я подготовил речь, но совсем не знал испанского. Пришлось написали испанский текст русскими буквами. Моя голова кипела, это было весело и важно. Я хотел показать, что я уважаю страну и клуб", – цитирует Лунина официальный сайт Реала.

Напомним, Андрей перешел в мадридский клуб в июле 2018 года из луганской Зари за 8,5 млн евро. Украинец пока не дебютировал за "сливочных" в Ла Лиге. В своем единственном матче в футболке Реала голкипер пропустил два мяча, после чего его команда вылетела из Кубка Испании.

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