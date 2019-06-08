toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА - СЕРБИЯ КОЛУМБИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Лунин может вернуться в юношескую сборную Украины до полуфинала ЧМ-2019 против Италии

15:12 119 Читати українською
Лунин может вернуться в юношескую сборную Украины до полуфинала ЧМ-2019 против Италии
Андрей Лунин / УАФ

Украинский голкипер Андрей Лунин продолжает путешествовать между сборной U-20 и главной командой страны.

 

Лунин может вернуться в лагерь юношеской сборной Украины из главной команды и сыграть в полуфинале чемпионата мира-2019 против сборной Италии, сообщает "Команда №1".

Лунин: Я хотел бы остаться со сборной Украины U-20, но на меня рассчитывают в главной команде

Сборная Украины в понедельник, 10-го июня, проведет матч 4-го тура квалфикации к Евро-2020 против Люксембурга. Зато юношеская команда сыграет со сверстниками из Италии в полуфинале чемпионата мира во вторник, 11 июня.

Лунин поразил невероятными сейвами во время тренировки сборной Украины

Вероятно, Украинская ассоциации футбола закажет для Лунина специальный чартерный рейс, которым футболист доберется из Львова в польскую Гдыню.

blog_ava
"Это не сон", молодой монстр Цыганков и "фирма" от Коно: реакция соцсетей на разгром сербов сборной Украины
11:38
1129
Теги
Украина Украина Сборная Украины Украина - Люксембург Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Италия U-20 Андрей Лунин Андрей Лунин Чемпионат мира U-20
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
12
мин
Волынь
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук