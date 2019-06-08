Лунин может вернуться в юношескую сборную Украины до полуфинала ЧМ-2019 против Италии

Украинский голкипер Андрей Лунин продолжает путешествовать между сборной U-20 и главной командой страны.

Лунин может вернуться в лагерь юношеской сборной Украины из главной команды и сыграть в полуфинале чемпионата мира-2019 против сборной Италии, сообщает "Команда №1".

Лунин: Я хотел бы остаться со сборной Украины U-20, но на меня рассчитывают в главной команде

Сборная Украины в понедельник, 10-го июня, проведет матч 4-го тура квалфикации к Евро-2020 против Люксембурга. Зато юношеская команда сыграет со сверстниками из Италии в полуфинале чемпионата мира во вторник, 11 июня.

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Вероятно, Украинская ассоциации футбола закажет для Лунина специальный чартерный рейс, которым футболист доберется из Львова в польскую Гдыню.