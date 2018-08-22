Лунин может уйти в аренду в Вальядолид

Реал Вальядолид сделал запрос об аренде украинского голкипера Андрея Лунина.

Новичок Примеры Вальядолид хочет арендовать 4 футболистов мадридского Реала, сообщает Libertad Digital. Среди них украинский голкипер Андрей Лунин.

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Королевский клуб теперь имеет в своем составе 5 голкиперов. На Бернабеу довольны работой украинца, но хотят, чтобы он получал больше игрового времени. Претендентами на аренду является Райо Вальекано и Вальядолид.

Сам Мадрид предпочитает Вальядолид, где Лунин будет конкурировать за место в старте с воспитанником Барселоны Масипом.

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