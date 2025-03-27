Украинский вратарь Реала Андрей Лунин может выйти в стартовом составе в двух подряд матчах клуба.

Основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа до сих пор испытывает дискомфорт, поэтому в ближайших двух матчах клуба против Леганеса в Ла Лиге и Реал Сосьедада в Кубке Испании его может заменить Андрей Лунин, сообщает Marca.

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Ранее появилась информация, что украинский голкипер может выйти в основе в двух поединках полуфинала и финальной игре Кубка Испании. Поединок против Леганеса состоится 29 марта. Первый полуфинальный матч Кубка запланирован на 1 марта.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 10 матчей за Реал, пропустил 13 голов и совершил 4 "клиншита". Его контракт с королевским клубом действует до 30 июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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