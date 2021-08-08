Делегация мадридцев уже прибыла в Австрию на товарищеский матч с Миланом, который состоится на Вертерзее-Штадион в городке Клагенфурт. Карло Анчелотти взял с собой 22-х футболистов, сообщает пресс-служба "сливочных".

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В частности, в заявке нашлось место украинцу Андрею Лунину. Также в списке есть имена Гарета Бейла, Луки Йовича и Мартина Едегора, которые вернулись из аренды из Тоттенхэма, Айнтрахта и Арсенала соответственно и готовились к сезону с мадридцами.

К слову, контрольный матч между Миланом и Реалом состоится уже сегодня, 8 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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