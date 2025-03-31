Главный тренер Реала Карло Анчелотти порассуждал, кто из голкиперов команды может сыграть в финале Кубка Короля.

Тибо Куртуа пропустил игру с Леганесом (3:2) из-за повреждения, которое получил в расположении сборной Бельгии. Андрей Лунин заменил его в воротах. Карло Анчелотти высказался относительно того, кто может сыграть из голкиперов в финале Кубка Испании.

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"Сыграет ли Лунин в финале Кубка? Да, это еще предстоит выяснить. Лунин может сыграть, Куртуа может сыграть, а если они будут травмированы, то Фран Гонсалес. А если мы не выйдем в финал, то никто из трех не сыграет", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что Реал сыграет в полуфинале Кубка Короля против Реал Сосьедада. Матч запланирован на вторник, 1 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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