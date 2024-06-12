Голкипер Реала Андрей Лунин все еще размышляет о своем будущем и имеет несколько интересных вариантов.

Лунин имеет предложение от Реала продлить контракт до 2029 года, но сам украинец рассматривает и другие предложения, в частности, от Арсенала, сообщает Cope.

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Украинца подталкивают к уходу некоторые факторы, такие как холодные отношения с Карло Анчелотти. Андрей считает, что наставник Реала не доверяет ему и делает ставку на Тибо Куртуа, которому доверил место в воротах на финал Лиги чемпионов.

Напомним, что Лунин сыграл в 31 матче за Реал в прошлом сезоне (12 "сухих" матчей, 32 пропущенных мячей), став основным голкипером мадридцев, пока Куртуа восстанавливался от тяжелой травмы. Андрей стал героем противостояния с Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов, где отбил 2 пенальти в послематчевой серии.

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