Лунин может стать игроком Леганеса уже сегодня, – испанский журналист

Трансферная эпопея украинского голкипера Андрея Лунина может завершиться уже в ближайшие часы.
Как известно, Реал и Леганес обсуждали возможность аренды украинского голкипера Андрея Лунина.
Лунин повысит конкурентоспособность, – тренер Леганеса Пеллегрино
По информации испанского журналиста Санти Дуке, сделка будет закрыта уже сегодня. Об этом он написал в своем Twitter.
Реал надеется, что в аренде Лунин будет иметь достаточно игрового времени и сможет прогрессировать.
"В Донецке остался дом и другое имущество, но уже освоился в Киеве": Пятов – о курьезе с Агуэро, Шахтере и будущем