Лунин может стать игроком Леганеса уже сегодня, – испанский журналист

Трансферная эпопея украинского голкипера Андрея Лунина может завершиться уже в ближайшие часы.

Как известно, Реал и Леганес обсуждали возможность аренды украинского голкипера Андрея Лунина.

Лунин повысит конкурентоспособность, – тренер Леганеса Пеллегрино

По информации испанского журналиста Санти Дуке, сделка будет закрыта уже сегодня. Об этом он написал в своем Twitter.

Реал надеется, что в аренде Лунин будет иметь достаточно игрового времени и сможет прогрессировать.

Día de noticias hoy en el mercado pepinero. La salida de Gabriel al Benfica y la llegada de Lunin al Lega están a punto y podrían ser oficiales durante la jornada. Con la salida del 8, la prioridad esta semana es fichar un sustituto y estar atentos a una buena opción en banda izq — Santi Duque (@Santi_Duque) 27 серпня 2018 р.

"В Донецке остался дом и другое имущество, но уже освоился в Киеве": Пятов – о курьезе с Агуэро, Шахтере и будущем