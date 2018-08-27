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Лунин может стать игроком Леганеса уже сегодня, – испанский журналист

15:47 146 Читати українською
Лунин может стать игроком Леганеса уже сегодня, – испанский журналист
Андрей Лунин / Фото: соцсети

Трансферная эпопея украинского голкипера Андрея Лунина может завершиться уже в ближайшие часы.

Как известно, Реал и Леганес обсуждали возможность аренды украинского голкипера Андрея Лунина.

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По информации испанского журналиста Санти Дуке, сделка будет закрыта уже сегодня. Об этом он написал в своем Twitter.

Реал надеется, что в аренде Лунин будет иметь достаточно игрового времени и сможет прогрессировать.

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