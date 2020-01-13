Лунин может сменить клуб сегодня: он займет место 34-летнего голкипера в очень щекотливой ситуации – Реал дает шанс

Мыльная опера с трансфером голкипера сборной Украины может завершиться уже сегодня. Если не случится большой неожиданности, Андрей Лунин отправится в Сегунду.

Лунин находится в шаге от перехода в Овьедо, на правах аренды до конца текущего сезона, информирует AS. Мадридский Реал разорвет соглашение с Вальядолидом и отправит 20-летнего вратаря в Астурию, только появится соответствующее разрешение со стороны Ла Лиги. Трансфер украинца может быть объявлен сегодня, 13 января.

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Чтобы подписать Лунина и других футболистов, Овьедо должен был разгрузить зарплатную ведомость, которая жестко контролируется испанской лигой. Клуб не мог оформлять новые трансферы, не избавившись от нескольких исполнителей. Сейчас, похоже, проблема решена.

Реал получил немало звонков относительно ситуации чемпиона мира U-20, в частности, от клубов Примеры, однако предложение Овьедо оказалась наиболее убедительным. "Бланкос" не хотят повторять старых ошибок, которые оставляли Андрея без игровой практики.

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Ворота Овьедо защищает 34-летний Нерео Шампань, однако астурийский клуб гарантировал Лунину место в основе, если он согласится на переход. Это основная причина, почему экс-кипер Зари выбрал вариант с более низким дивизионом. В сезоне 2019/20 "синие" пропустили 33 мяча в 22 матчах Сегунды – второй худший результат первенства вместе с Луго. Больше пропустил лишь кризисный Депортиво (35).

Как Реал, так и Лунин считают вторую испанскую лигу достаточно конкурентоспособной, чтобы набираться необходимого опыта. Сейчас Овьедо находится в щекотливой ситуации: 17-я позиция и лишь одно очко от зоны вылета. Молодой вратарь получит максимальное давление, которое, как считают на Бернабеу, поможет ему сделать новый качественный скачок, чтобы выполнять роль второго вратаря Реала в сезоне 2020/21. Альфонс Ареола вернется в ПСЖ.

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