Ранее уже сообщалось, что украинец, которому в феврале исполнится 23 года, готов к радикальным изменениям в своей карьере. Лунин хочет получать стабильную игровую практику, что в Мадриде невозможно.

Красников отреагировал на слухи о возможном возвращении Лунина в Украину

По информации Fichajes, одним из претендентов на резервного голкипера Реала стала Боруссия. Дортмундцам якобы импонирует идея подписать молодого и столь перспективного вратаря. "Шмели" верят, что Лунин под руководством Марко Розе сможет раскрыть весь свой потенциал.

Стоит заметить, что у Боруссии уже есть опыт успешной работы с талантами Реала. В частности, Ашраф Хакими, который тоже проигрывал конкуренцию в Мадриде, именно в Дортмунде сумел стать игроком топ-уровня.

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