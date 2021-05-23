Джанлуиджи Буффон получил уже второй вариант продолжения карьеры в Испании. После Барселоны к легенде Ювентуса присматривается Реал.

43-летний вратарь "Старой синьоры" может оказаться в мадридском Реале, утверждает Don Diario. Буффон якобы готов стать дублером Куртуа.

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Правда, есть одна проблема – место второго вратаря сейчас закреплено за Андреем Луниным, а потому вариант с приходом Джанлуиджи будет возможным только в том случае, когда украинец уйдет из клуба. Известно, что несколько испанских коллективов готовы как арендовать Лунина, так и приобрести на полноценной основе.

Что касается Джиджи, то он летом покинет Ювентус, но не собирается завершать карьеру. Претендентами на него называют Аталанту, Рома, Монцу и Барселону.

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