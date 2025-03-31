Руководство Реала поставило цель перед командой и щедро вознаградит за ее достижение.

Мадридский клуб выплатит игрокам более 80 млн евро бонусов до вычета налогов, если "сливочные" выиграют все 6 турниров. Об этом сообщает Marca.

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В текущем сезоне Реал уже стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка, а также продолжает борьбу в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Кубке Испании. Кроме того, в июне мадридцы примут участие в Клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне общая сумма премиальных игроков Реала составила 40 млн евро до вычета налогов, частности 900 тысяч выплатили каждому игроку за победу в Лиге чемпионов.

В случае, если мадридцы выиграть все 4 турнира, клуб заработает 265 миллионов евро, 80 из которых пойдут на бонусы.

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