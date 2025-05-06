Вратарь Реала Андрей Лунин попал на радары Астон Виллы, которая может провести серьезные изменения во вратарском звене.

Астон Вилла якобы может летом попрощаться с 32-летним Эмилиано Мартинесом и уже рассматривает Андрея Лунина в статусе замены, сообщает Birmingham Mail.

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Украинского голкипера Реала оценивают в 20 млн фунтов стерлингов. Известно, что Астон Вилла выразила интерес к Лунину, но конкретики никакой нет.

Добавим, что Андрей сыграл лишь в 12 матчах за Реал в этом сезоне, снова оказавшись за спиной Тибо Куртуа. Голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес известен своим провокационным поведением на поле, что, в частности, помогло Аргентине стать чемпионом мира в 2022 году.

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