Вратарь сборной Украины начал получать предложения от других клубов, а его агент Жорже Мендеш уже провел встречу с руководством Реала, чтобы обсудить ситуацию, сообщает Магса.

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По информации источника, среди самых активных претендентов на Лунина фигурирует турецкий Галатасарай, хотя пока дело ограничивается лишь изучением вариантов без конкретных переговоров.

Несмотря на продление контракта до 2030 года, Лунин не оправдал своих ожиданий в этом сезоне – большинство матчей он провел в роли дублера Куртуа. Реал не достиг своих целей в Лиге чемпионов, и сейчас в клубе пересматривают стратегические решения. Лунин получает запросы от команд, которые видят в нем вратаря основного состава, тогда как в Мадриде это пока выглядит маловероятно.

К слову, в финальном поединке украинский голкипер остался на скамейке запасных. В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 12 матчей, в которых пропустил 19 мячей и четыре раза сохранил свои ворота нетронутыми.

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