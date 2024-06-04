Украинец в сезоне 2023/24 воспользовался своим шансом и сумел продемонстрировать свои лучшие качества пока Тибо Куртуа был травмирован. Реал впечатлила игра Андрея Лунина и голкипер получил предложения продлить контракт до 2028 года.

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Как сообщает Diario Sport, за украинцем следит Атлетико, который хотел бы заменить Яна Облака. Переход к одному из главных соперников маловероятен, поскольку между "матрасниками" и "сливочными" очень сложные взаимоотношения.

Отмечается, что Лунин получал предложения от Баварии, Арсенала Александра Зинченко, Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Андрей собирался продолжить карьеру в Реале, впрочем, с возвращением Куртуа в основу может заставить украинца пересмотреть свое решение.

Напомним, что действующее соглашение Лунина с Реалом рассчитано до 2025 года.

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