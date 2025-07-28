Руководство мадридского клуба планирует прекратить сотрудничество с несколькими игроками и оставить только тех, которые имеют большое влияние на команду, сообщает El Desmarque.

Лунин не переедет в 25-кратного чемпиона – тренер клуба пролил свет на слухи об украинце

Всего Реал готов попрощаться с семью футболистами, среди них украинский вратарь Андрей Лунин. Отмечается, что Лунин обречен быть вечным дублером Куртуа, поэтому перед ним будет стоять дилемма: остаться запасным или искать другое место для продолжения карьеры. Впрочем, семья украинца счастлива в Мадриде, и это может иметь решающее значение в выборе Лунина.

По информации источника, Реал не будет против завершить сотрудничество с Дэвидом Алабой, которого досаждают травмы и Антонио Рюдигером, которым интересуются клубы из Саудовской Аравии. Также мадридцы готовы к продаже Ферлана Менди, ведь француз будет иметь второстепенную роль в команде после прихода Альваро Каррераса.

Кроме того, Реал могут покинуть Родриго, Эндрик и Дани Себальйос. Ожидается, что эти футболисты будут иметь небольшое количество игровой практики в новом сезоне, поэтому клуб будет готов их продать.

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