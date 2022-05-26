Голкипер Реала Андрей Лунин заинтересовал Вильярреал, сообщает OK Diario.

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Унаи Эмери стремится усилить вратарскую линию – игра Херонимо Рульи и Серхио Асенхо не удовлетворяет тренерский штаб "желтой субмарины". В свою очередь, украинец хочет иметь больше игровой практики, поэтому Реал не будет возражать в трансфере. В конце концов, и Карло Анчелотти готов отпустить Лунина – как дублера Тибо Куртуа он рассматривает Давида Оспину, чей контракт с Наполи завершается в конце сезона. Мадридцы готовы обсуждать как аренду, так и полноценный трансфер Лунина, но с опцией обратного выкупа контракта.

К слову, в текущем сезоне Андрей провел за Реал 4 матча во всех турнирах, в которых пропустил 4 гола. Transfermarkt оценивает кипера в 2 млн евро.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Вильярреал дошел до полуфинала, где по сумме двух встреч уступил Ливерпулю. Реал сумел пробиться в финал турнира, где уже в эту субботу, 28 мая, сойдется с мерсисайдцами.

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