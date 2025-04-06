Лунин может перейти в итальянский топ-клуб – украинцем хотят заменить вратаря, который потерял свой уровень
Милан интересуется украинским голкипером Реала Андреем Луниным.
Итальянский клуб поставил ультиматум своему основному вратарю Майку Меньяну. "Россонери" предложат французу новый контракт, только если он вернет свою топ-форму и снова будет показывать игру, за которую его считали одним из лучших голкиперов мира, сообщает Spazio Milan.
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Если Меньян не сможет вернуться на прежний уровень, тогда его выставят на трансфер и попытаются заменить вратарем Реала Андреем Луниным, который готов к уходу из Мадрида из-за недостаточного количества игровой практики. Отмечается, что помимо Лунина Милан интересуется кипером Аталанты Марко Карнесекки, Ваней Милинковичем-Савичем из Торино и вратарем Лилля Люка Шевалье.
К слову, в нынешнем сезоне Майк Меньян провел 44 поединка за клуб, пропустил 52 гола и оформил 11 "клиншитов". Его контракт с миланцами рассчитан до 30 июня 2026 года. На счету Андрея Лунина 12 матчей и 19 пропущенных мячей за Реал, а также 4 поединка "на ноль".
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