Итальянский клуб поставил ультиматум своему основному вратарю Майку Меньяну. "Россонери" предложат французу новый контракт, только если он вернет свою топ-форму и снова будет показывать игру, за которую его считали одним из лучших голкиперов мира, сообщает Spazio Milan.

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Если Меньян не сможет вернуться на прежний уровень, тогда его выставят на трансфер и попытаются заменить вратарем Реала Андреем Луниным, который готов к уходу из Мадрида из-за недостаточного количества игровой практики. Отмечается, что помимо Лунина Милан интересуется кипером Аталанты Марко Карнесекки, Ваней Милинковичем-Савичем из Торино и вратарем Лилля Люка Шевалье.

К слову, в нынешнем сезоне Майк Меньян провел 44 поединка за клуб, пропустил 52 гола и оформил 11 "клиншитов". Его контракт с миланцами рассчитан до 30 июня 2026 года. На счету Андрея Лунина 12 матчей и 19 пропущенных мячей за Реал, а также 4 поединка "на ноль".

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