"Это сложная история. Сейчас ситуация зависит от Андрея. Иногда футболист приходит и говорит прямо – я не хочу ждать своего шанса, поэтому дайте мне возможность, потому что я буду здесь сидеть очень долго. Он будет сидеть, пока играет Куртуа.

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С другой стороны, иногда бывают моменты, когда нужно дождаться своего шанса. В свое время Касильяс нашел и вынырнул молодым. Иногда нужно дождаться. Лунин может перейти не только в Лилль, есть многие другие команды. И я уверен, что эти команды будут в нем заинтересованы, но все зависит от самого Андрея", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, контракт украинца с Реалом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Лунин еще не провел ни одного официального матча и остается дублером Тибо Куртуа.

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