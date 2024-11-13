Саудовские клубы давно охотятся за Винисиусом, которого соблазняют бешеными предложениями. Как сообщает defensa central, Саудовская Аравия следит за еще одним игроком Реала.

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Аль-Ахли следит за голкипером Реала Тибо Куртуа. Саудовцы готовы предложить мадридцами внушительную сумму, чтобы уговорить "сливочных" отпустить бельгийца. Тибо также предложат контракт, от которого тяжело отказаться. Ранее отмечалось, что вратарь хочет продолжать выступать в составе Реала.

Напомним, что Тибо Куртуа выступает в составе мадридцев с 2018 года. Его соглашение с Реалом действует до 2026 года. Бельгиец прямой конкурент Андрея Лунина за место в основе.