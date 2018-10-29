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Лунин может дебютировать в матче с Райо Вальекано, Реал поедет в Африку – результаты жеребьевки Кубка Испании

19 октября 15:10 294 Читати українською
Лунин может дебютировать в матче с Райо Вальекано, Реал поедет в Африку – результаты жеребьевки Кубка Испании
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании сезона 2018/19.

Наиболее интересным выпал жребий для Реала. Победители Лиги чемпионов сыграют против клуба Мелилья, представляющего одноименный город, расположенный на средиземноморском побережье Африки.

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Действующий чемпион и обладатель Кубка Испании Барселона встретится с Культураль Леонесом, а мадридский Атлетико сыграет с Сант Андреу.

Леганесу, за который выступает Андрей Лунин, будет противостоять Райо Вальекано. Напомним, ранее наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино говорил, что украинец сможет дебютировать за свою команду именно в матчах Кубка Испании.

Первые матчи состоятся 30 октября – 1 ноября, ответные – 4-6 декабря.

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Испания Главное Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Барселона Атлетико Атлетико Андрей Лунин Андрей Лунин Леганес Леганес Кубок Испании
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