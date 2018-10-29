Лунин может дебютировать в матче с Райо Вальекано, Реал поедет в Африку – результаты жеребьевки Кубка Испании

Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании сезона 2018/19.

Наиболее интересным выпал жребий для Реала. Победители Лиги чемпионов сыграют против клуба Мелилья, представляющего одноименный город, расположенный на средиземноморском побережье Африки.

"Ситуация Лунина – это позор": Леганес готов платить штраф за "простой" украинца – фанаты Реала сходят с ума от ярости

Действующий чемпион и обладатель Кубка Испании Барселона встретится с Культураль Леонесом, а мадридский Атлетико сыграет с Сант Андреу.

Леганесу, за который выступает Андрей Лунин, будет противостоять Райо Вальекано. Напомним, ранее наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино говорил, что украинец сможет дебютировать за свою команду именно в матчах Кубка Испании.

Первые матчи состоятся 30 октября – 1 ноября, ответные – 4-6 декабря.