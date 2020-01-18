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Лунин: Моя главная задача – вернуться в Реал

18 января 06:30 122 Читати українською
Лунин: Моя главная задача – вернуться в Реал
Андрей Лунин с президентом и тренером Овьедо / ФК Овьедо

Украинский голкипер Андрей Лунин рассказал, что стало причиной его перехода в клуб Сегунды, а также заявил, что планирует вернуться в мадридский Реал.

"Цель моего перехода в Овьедо – получить стабильную игровую практику впервые за последние годы. Я потерял много времени. А также я хочу побеждать с Овьедо, подняться на более высокие позиции. Моя главная задача в ближайшей перспективе – вернуться в Мадрид, чтобы конкурировать там. Но я буду все делать шаг за шагом. Сейчас думаю только об Овьедо.

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Реал всегда помогает мне. У меня не было хороших периодов за последние полтора года, но Реал всегда ищет для меня лучшие варианты, а я стараюсь своей игрой отблагодарить клуб", – цитирует Лунина Defensa Central.

Напомним, Лунин перешел в Овьедо на правах аренды до конца текущего сезона. Лунин уже успел дебютировать за новую команду – он сыграл в выездном матче 23 тура Сегунды против Альмерии (0:2).

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