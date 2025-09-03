Голкипер Реала Андрей Лунин мог сменить клуб в конце трансферного окна.

Каталонская Жирона пыталась арендовать Андрея Лунина перед закрытием трансферного окна, однако Реал не согласился отпустить украинского голкипера, сообщает DefensaCentral.

Ребров убрал Лунина из заявки сборной Украины на матчи отбора к ЧМ-2026, вызвав экс-лидера Динамо

По информации источника, клуб из Мадрида отклонил официальный запрос соперника, а каталонцы в конце концов заключили соглашение с Домиником Ливаковичем.

Еще ранее главный тренер Реала Хаби Алонсо дал Лунину понять, что его роль в команде останется неизменной – он получит шанс проявить себя лишь в матчах Кубка Испании.

Ранее Футбол 24 сообщал, что Жирона также интересовалась другим голкипером сборной Украины – Георгием Бущаном.

Отметим, что в испанской команде уже играют вингер Виктор Цыганков, нападающий Владислав Ванат и кипер Владислав Крапивцов.

