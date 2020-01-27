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Лунин: Очень комфортно в Овьедо, тренер мне доверяет

11:35 202 Читати українською
Лунин: Очень комфортно в Овьедо, тренер мне доверяет
Андрей Лунин / официальный сайт Ла Лиги

Голкипер Овьедо Андрей Лунин поделился эмоциями после матча 25-го тура Сегунды против Жироны (1:1).

"Мы набрали очко и продолжаем работать. Для Овьедо очень важно добавить. Мы хотели заработать три очка, но это был сложный матч.

Сейвы Лунина в видеообзоре матча Жирона – Овьедо – 1:1

Мне очень комфортно в Овьедо. Для меня важно играть, и сейчас я играю. Я верю, что тренер продолжит доверять", – поделился Лунин в комментарии Radio Marca.

Напомним, Овьедо спас ничью в матче с Жироной (1:1), а Лунин несколько раз спасал свою команду от пропущенного гола.

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