Лунин: Очень комфортно в Овьедо, тренер мне доверяет

Голкипер Овьедо Андрей Лунин поделился эмоциями после матча 25-го тура Сегунды против Жироны (1:1).

"Мы набрали очко и продолжаем работать. Для Овьедо очень важно добавить. Мы хотели заработать три очка, но это был сложный матч.

Сейвы Лунина в видеообзоре матча Жирона – Овьедо – 1:1

Мне очень комфортно в Овьедо. Для меня важно играть, и сейчас я играю. Я верю, что тренер продолжит доверять", – поделился Лунин в комментарии Radio Marca.

Напомним, Овьедо спас ничью в матче с Жироной (1:1), а Лунин несколько раз спасал свою команду от пропущенного гола.

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