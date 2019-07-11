Лунин: Леганес хотел меня оставить

Голкипер Реала Андрей Лунин рассказал о том, как Леганес предлагал ему продлить аренду.

"Да, Леганес хотел меня оставить. Перед отпуском с каждым игроком разговаривали. Вот там 25 человек, из них 15 в аренде, 10 всего на контракте.

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Они говорили, что хотели, чтобы я остался, и они рассчитывают на меня, как на основного вратаря. Спрашивали меня о моем будущем, о желании остаться. Но я ответил, что все зависит от Реала.

Основной вратарь Леганеса – Куэльяр, должен был уйти, а я приходил на его место. В тот день, когда я переходил, он позвонил мне и поделился, что трансфер сорвался и он остается в команде. Тренер отдал ему предпочтение, как более опытному", – рассказал Лунин в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Андрей Лунин отправился на тренировочный сбор с Реалом в Канаду, а один из его конкурентов – Люка Зидан – присоединился к Расингу.

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