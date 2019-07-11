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Лунин: Леганес хотел меня оставить

11 июля 22:37 105 Читати українською
Лунин: Леганес хотел меня оставить
Андрей Лунин / фото: ФК Леганес

Голкипер Реала Андрей Лунин рассказал о том, как Леганес предлагал ему продлить аренду.

"Да, Леганес хотел меня оставить. Перед отпуском с каждым игроком разговаривали. Вот там 25 человек, из них 15 в аренде, 10 всего на контракте.

Лунин: Ох****л, когда узнал об интересе Реала, на мгновение даже испугался

Они говорили, что хотели, чтобы я остался, и они рассчитывают на меня, как на основного вратаря. Спрашивали меня о моем будущем, о желании остаться. Но я ответил, что все зависит от Реала.

Основной вратарь Леганеса – Куэльяр, должен был уйти, а я приходил на его место. В тот день, когда я переходил, он позвонил мне и поделился, что трансфер сорвался и он остается в команде. Тренер отдал ему предпочтение, как более опытному", – рассказал Лунин в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Андрей Лунин отправился на тренировочный сбор с Реалом в Канаду, а один из его конкурентов – Люка Зидан – присоединился к Расингу.

Хаос продолжается: Лунин прилетел с Реалом в Канаду, отцепил конкурента, а испанские СМИ пророчат противоречивое будущее

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Теги
Испания Иван Куэльяр Иван Куэльяр Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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