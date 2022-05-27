Голкипер Реала Андрей Лунин устроил уютную встречу для своей жены и сыночка.

Лунин в своем Instagram поделился положительным известием – его жена и новорожденный сын смогли вернуться домой из роддома.

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Голкипер обставил комнату шариками и заказал красивый торт по такому радостному случаю. "Уже дома", – очень лаконично подписал фото Лунин. Добавим, что Андрей женился на своей избраннице, Анастасии, еще в марте 2021 года.

К слову, в сезоне 2021/22 украинец сыграл за Реал 4 матча (из них 2 – в чемпионате). Его контракт с мадридским клубом рассчитан еще на 2 сезона.

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