Будущее голкипера сборной Украины Андрея Лунина под большим вопросом. Его контракт с "бланкос" рассчитан до лета 2024 года.

Долгое время ходят слухи, что 24-летний вратарь стремится уйти из Мадрида в поисках стабильной игровой практики. Однако теперь журналист Марио Кортегана заявил, что Лунин хочет продлить контракт.

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Руководство Реала открыто к такому развитию событий, но тренерский штаб имеет другие мнения. В частности, у коучей есть сомнения относительно уровня украинца. Вчерашняя игра на Монтиливи, завершившаяся поражением 2:4 от Жироны, не удивляет тренеров, ведь Лунин якобы зациклен на своих идеях и не открыт для внедрения новых техник и тактик.

В то же время, источники, близкие к украинцу, уверяют, что Андрей признает эти недостатки, но чувствует, что требует больше игрового времени для соответствующего прогресса.

Напомним, в этом сезоне наш кипер провел в футболке "бланкос" 12 поединков, пропустив при этом 13 мячей.

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