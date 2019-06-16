Лунин: Эмоции невозможно описать словами

Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин поделился впечатлениями от победы на молодежном чемпионате мира-2019.

"Какие эмоции после победы в финале? Первый раз такое в жизни. Это невозможно передать словами!

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В течение всего чемпионата у нас была сильная поддержка болельщиков. И в этом матче их было много", – поделился Лунин в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, молодежная сборная Украины одержала волевую победу над Южной Кореей в финале чемпионата мира-2019 благодаря дублю Супряги и голу Цитаишвили. Андрей Лунин, к слову, признан лучшим вратарем турнира.

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