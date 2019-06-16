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Лунин: Эмоции невозможно описать словами

16:33 44 Читати українською
Лунин: Эмоции невозможно описать словами
Андрей Лунин / УАФ

Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин поделился впечатлениями от победы на молодежном чемпионате мира-2019.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

"Какие эмоции после победы в финале? Первый раз такое в жизни. Это невозможно передать словами!

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В течение всего чемпионата у нас была сильная поддержка болельщиков. И в этом матче их было много", – поделился Лунин в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, молодежная сборная Украины одержала волевую победу над Южной Кореей в финале чемпионата мира-2019 благодаря дублю Супряги и голу Цитаишвили. Андрей Лунин, к слову, признан лучшим вратарем турнира.

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blog_ava
Суркис написал открытое письмо Петракову
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Украина U-20 - Южная Корея U-20 Чемпионат мира U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Сборная Украины Андрей Лунин Андрей Лунин
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