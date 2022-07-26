Лунин эффектным финтом убрал звезду Реала на тренировке – видео техники голкипера
00:20 - Читати українською
Вратарь Реала Андрей Лунин уже позволяет себе достаточно рискованные маневры.
Украинец на тренировке эффектно разобрался с вингером Марко Асенсио.
Лунин сыграет в следующем матче Реала, но не получит шанса против гранда
Испанец пошел в прессинг возле владений Лунина, но наш вратарь не растерялся. Андрей пяткой отдал красивую и точную передачу на своего партнера, который начал атаку.
Напомним, контракт Лунина с Реалом рассчитан еще на 2 года. Вратарь сборной Украины перебрался в мадридский клуб в 2018-м, но за это время сыграл за первую команду только 5 матчей, в которых пропустил 6 голов.
Барселона минимально обыграла Реал – космический гол Рафиньи затмил дебют Левандовски, массовая стычка и приговор Лунину
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter